В Нижнем Новгороде пропала 58-летняя Людмила Тиханова

СЕГОДНЯ 10:32 2018-12-24T10:51:30+03:00

В последний раз ее видели 16 декабря 2018 года

Изменить размер текста: A A

Поисково-спасательный отряд «Волонтер» просит помощи в поисках 58-летней нижегородки. Людмила Тиханова исчезла 16 декабря 2018 года.

В последний раз женщину видели около 17:00, когда она была дома на улице Подводников и собиралась поехать в собор Александра Невского на улице Стрелка. После этого Людмилу никто не видел.

Приметы: рост 168 сантиметров, телосложение худощавое, волосы тёмно-русые с сединой, глаза зелёные.

В момент исчезновения нижегородка была одета в тёмно-зелёное пальто, платок, чёрную длинную юбку и чёрные сапоги.

Особые приметы: зубы сточены как под коронку.

При себе женщина имела чёрную сумку, паспорт и пенсионное удостоверение.

Если у вас есть какая-либо информация о пропавшей девочке, просим сообщить ее по телефонам: 8-831-291-51-51 или 102.