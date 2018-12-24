Тело 33-летнего мужчины обнаружено в сгоревшем доме под Шахуньей
В минувшее воскресенье, 23 декабря 2018 года, под Шахуньей загорелся двухквартирный жилой дом. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть около половины третьего.
Когда спасатели прибыли на место происшествия в поселок Сява, дом уже полностью был охвачен огнем. Здание спасти не удалось – оно сгорело на площади 80 квадратных метров.
На месте трагедии было обнаружено тело 33-летнего мужчины. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы восемь человек и три единицы техники.
Причиной случившегося стала неосторожность при курении.
Ранее сообщалось, сообщения о трех пожарах поступили в Центр управления в кризисных ситуациях 23 декабря. Сгорели две бани, два жилых дома и два автомобиля. Площадь самого крупного возгорания - 48 квадратных метров.