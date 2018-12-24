2018-12-24T12:27:36+03:00
Общество

Нижегородская прокуратура опротестовала приказ минздрава

В министерстве создали комиссию по рациональному назначению лекарственных препаратов гражданам с заболеваниями крови
Валерия ГРОМОВА
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Прокуратура Нижегородской области опротестовала незаконный приказ, изданный региональным министерством здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации, вышеуказанный приказ регламентировал работу комиссии по рациональному назначению лекарственных препаратов гражданам с заболеваниями крови. Выяснилось, что положения не соответствуют требованиям федерального закона.

По словам сотрудников прокуратуры, в министерстве создали комиссию по рациональному назначению лекарственных препаратов гражданам с заболеваниями крови, хотя указанные комиссии уже функционируют в медицинских учреждениях

- Таким образом, процедура назначения лекарственных препаратов гражданам, страдающим заболеваниями крови, затягивается, - пояснили в ведомстве.

Проверка была проведена после обращения жительницы Автозаводского района После этого был принесен протест, и министерство отменило изданный закон.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, приказ был разработан минздравом в 2010 году в связи с передачей органам исполнительной власти субъектов Российской Федерацией с 2008 года полномочий по формированию заявок, контролю за учетом и расходованием лекарственных препаратов, с целью организации лекарственного обеспечения лиц, больных гемофилией, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, лекарственными препаратами, стоимость которых достигает 265 тысяч рублей за упаковку.

Комиссия систематизировала лекарственное обеспечение данной категории граждан и не была призвана назначать лекарственные препараты, так как данные полномочия возложены на лечащего врача.

- Итог работы комиссии – удовлетворение заявки на лекарственные препараты для Нижегородской области в полном объеме, своевременное обеспечение льготников по всем выписанным лечащими врачами бесплатным рецептам и отсутствие списаний лекарственных препаратов, централизованно закупленных Минздравом России, - подытожили в правительстве.

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