2018-12-23T20:30:23+03:00
Звезды

Выставка "Графическая легкость бытия" открылась в ротонде "Рекорда"

В экспозиции представлены работы молодых художников-графиков
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Центр культуры "Рекорд" приглашает на выставку молодых художников-графиков "Графическая легкость бытия" (0+).

В экспозиции представлены работы Марии Болныгиной, Варвары Ефремовой, Ольги Лисиной, Ильи Курицына и Ивана Кременецкого. Это и пастели, и акварели, и линогравюры, и работы, выполненные в технике печатной графики и гелевой ручкой.

- Чем интересны выбранные для выставки художники? - задаются вопросом организаторы. - В 2018 году в Нижнем Новгороде прошла региональная выставка "Большая Волга". Попасть на нее всегда очень сложно даже профи, заслуженным художникам. А в этом году был особенно жесткий отбор: два этапа, областной и региональный. Среди прошедших горнило "Большой Волги" - наши молодые художники графики. И их работы достойны того, чтобы быть представлены широкому кругу людей.

Вход на выставку свободный. Посетить ее можно до 10 января.

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