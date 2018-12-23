СЕГОДНЯ 19:38 2018-12-23T19:38:53+03:00

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БК "Нижний Новгород" вырвал победу у "Пармы" во втором овертайме со счетом 100:98 23 декабря.

В самом начале счет открыл Кендрик Перри. После инициативу взял Константин Буланов, который оформил 7 очков в первой четверти. У "НН" отличился Дмитрий Узинский, забивший три с фолом. Затем последовал данк от Перри, и Николайсу Мазурсу пришлось брать тайм-аут - 15:11. Иван Стребков и Артем Комолов довели разницу до 8 очков, но за оставшееся время Рашард Келли смог почти нивелировать ее за счет индивидуальных действий - 21:18.

Самым заметным моментом второго отрезка стал данк Криса Чераповича. А потом Блумс вывел "Парму" вперед дальним попаданием. Его поддержал Эйгирдас Жукаускас в трехсекундной зоне - 33:38.

После перерыва "Парма" отодвинула хозяев на 8 очков. Однако точная треха от Узинского сравняла счет - 55:55.

Перед финальной сиреной счет был 74:74, и игра перешла в овертайм. Только победу удалось вырвать лишь во втором овертайме - отличился Иван Стребков.