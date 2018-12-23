2018-12-23T17:02:58+03:00
Общество

"Училку" из Нижнего Новгорода покажут в телевизионном шоу "Звезды сошлись"

Выпуск, посвященный мату, выйдет в эфир 23 декабря
Анастасия НАЗАРОВА
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Учительница русского языка и литературы Татьяна Гартман, прославившаяся после создания своего канала на YouTube, снялась в шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ. Свое участие в передаче "училка" анонсировала в микроблоге Instagram.

- Сегодня на НТВ в 20.10 будет программа "Звезды сошлись" с моим участием. Разговор шел о мате. На фото я и еще один участник. Узнали, кто это? - написала нижегородка.

Подписчики тут же выдали правильный ответ: на фото - сын Андрея Макаревича Иван.

Напомним, Татьяна Гартман работает учительницей русского языка и литературы в одной из нижегородских школ. Женщину настолько возмутила неграмотность российских телеведущих, что она решила на примере их ошибок научить россиян правилам русского языка. Таким образом, в неприглядном свете предстал Ургант, Познер, Высоцкая и Скабеева.

К примеру, на прошлой неделе блогер устроила разнос Андрею Малахову и Елене Малышевой.

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