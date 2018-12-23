2018-12-23T16:04:37+03:00
Происшествия

Две бани, два жилых дома и два автомобиля сгорели в Нижегородской области 23 декабря

Площадь самого крупного возгорания - 48 квадратных метров
Анна МИГАЛОВА
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Сообщения о трех пожарах поступили в Центр управления в кризисных ситуациях 23 декабря, информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В 03.10 стало известно о возгорании в Семенове. В результате пожара обгорела кровля надворных построек и баня на общей площади 48 квадратных метров. Для ликвидации его последствий были привлечены 11 человек и четыре единицы техники.

В 06.49 поступило сообщение о загорании бани в Выксе. В результате пожара обгорела внутренняя отделка бани на общей площади 18 квадратных метров. Для ликвидации последствий привлекались силы и средства МЧС: 17 человек и четыре единицы техники.

В 10.25 загорелся личный жилой дом в Навашине. Там сгорели дом, гараж и два автомобиля. На место возгорания прибыли 14 человек личного состава. В ликвидации последствий было задействовано четыре единицы техники.

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