Предприятия пищевой отрасли Нижегородской области произвели продукцию на сумму 98,7 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:37 2018-12-23T14:37:35+03:00

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За одиннадцать месяцев уходящего года рост производства и отгрузки продукции предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Нижегородской области составил 5,6 миллиарда рублей. Об этом сообщает региональный минсельхоз.

По словам главы ведомства Николая Денисова, с января по октябрь предприятия произвели и отгрузили продукцию на 98,7 миллиарда рублей.

- Индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 104,4 %, по производству напитков - 110%, - уточнил чиновник.

Ранее то же министерство сообщало, что нижегородские сельхозпроизводители и фермеры увеличили надои молока. Причем лучше всех с этой задачей справились работники в Ковернинском, Бутурлинском, Дальнеконстантиновском, Лысковском, Большемурашкинском и Городецком районах области.

Напомним также, что за 11 месяцев 2018 года увеличился темп ввода жилых домов. Он превысил 103%.