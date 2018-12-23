Жительница Приокского района устроила в своей квартире наркопритон

СЕГОДНЯ 14:04 2018-12-23T14:11:25+03:00

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Нижегородские полицейские ликвидировали наркопритон в Приокском районе областного центра, сообщается на сайте ГУ МВД России по Нижегородской области.

В ходе оперативно-профилактических мероприятий в декабре 2018 года сотрудникам правоохранительных органов удалось установить, что жительница одного из домов по проспекту Гагарина предоставляла помещение в своей квартире для употребления наркотиков и психотропных веществ тем, кто уже не может без них обходиться.

Оказавшись в этой квартире полицейские увидели своими глазами, что обитатели квартиры и ее постоянные посетители употребляют запрещенные вещества.

В отношении 46-летней владелицы жилплощади возбуждено уголовное дело. Ей грозит до четырех лет лишения свободы на срок до одного года либо без такового.

В начале декабря "Комсомольская правда" рассказывала о наркопритоне, который штурмом взяли бойцы ОМОН. Один из задержанных пытался выпрыгнуть в окно. Как оказалось, для бегства у него были веские основания: мужчина находился в розыске за ранее совершенное преступление.