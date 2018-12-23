Сирены экстренного оповещения будут работать в Нижнем Новгороде 24 и 25 декабря

СЕГОДНЯ 13:49 2018-12-23T13:49:04+03:00

Специалисты просят жителей отнестись к ситуации с пониманием

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Пробные запуски сирены экстренного оповещения запланированы в Нижнем Новгороде 24 и 25 декабря. Об этом сообщается на сайте Управления ГО ЧС столицы Приволжья.

Согласно размещенной информации, в указанный период сирены будут срабатывать из-за приемочных испытаний.

Специалисты уточняют, что комплексная система экстренного оповещения населения предназначена для своевременного и гарантированного оповещения населения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий и программно-технических комплексов.

- Управление просит нижегородцев не беспокоиться и с пониманием отнестись к ситуации, - говорится на сайте ведомства.

Напомним, утром 25 октября жители Канавина испугались, услышав сирену. Тогда в районной администрации ответили на запрос "Комсомолки", что сирена сработала случайно.