Нижегородские фермеры увеличили надои молока

СЕГОДНЯ 11:14 2018-12-23T13:08:31+03:00

Лучше всех с этой задачей справились сельхозпроизводители в Ковернинском и Дальнеконстантиновском районах

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Сельскохозяйственные предприятия и фермы увеличили надои молока. С января по ноябрь 2018 год они произвели на 7,9 тысячи тонн молока больше (482,8 тысячи тонн), чем в за 11 месяцев прошлого года, сообщает минсельхоз Нижегородской области.

Причем показатели улучшили предприятия и фермерские хозяйства в 22 районах области.

Среди наиболее отличившихся сельхозтоваропроизводители Дальнеконстантиновского, Ковернинского, Бутурлинского, Лысковского, Большемурашкинского и Городецкого районов.

По словам главы профильного ведомства Николая Денисова, сейчас важно сохранить эту положительную динамику.

- Для проведения успешной зимовки скота специалисты министерства сельского хозяйства ежедневно осуществляют мониторинг ситуации в отрасли, уточнил министр Денисов.