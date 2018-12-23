Нижегородские фермеры увеличили надои молока
Сельскохозяйственные предприятия и фермы увеличили надои молока. С января по ноябрь 2018 год они произвели на 7,9 тысячи тонн молока больше (482,8 тысячи тонн), чем в за 11 месяцев прошлого года, сообщает минсельхоз Нижегородской области.
Причем показатели улучшили предприятия и фермерские хозяйства в 22 районах области.
Среди наиболее отличившихся сельхозтоваропроизводители Дальнеконстантиновского, Ковернинского, Бутурлинского, Лысковского, Большемурашкинского и Городецкого районов.
По словам главы профильного ведомства Николая Денисова, сейчас важно сохранить эту положительную динамику.
- Для проведения успешной зимовки скота специалисты министерства сельского хозяйства ежедневно осуществляют мониторинг ситуации в отрасли, уточнил министр Денисов.