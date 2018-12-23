БК «Нижний Новгород» сразится с «ПАРМОЙ» 23 декабря

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-23T11:01:05+03:00

Изменить размер текста: A A

БК «Нижний Новгород» сыграет с «ПАРМОЙ» 23 декабря. Поединок (0+) начнется в КРК «Нагорный» в 17.00. По информации пресс-службы нижегородского клуба, соперники соседствуют в турнирной таблице Единой Лиги ВТБ. И один из них в это воскресенье шагнет к заветной восьмерке. Отмечается, что многие пункты в статистике у БК «НН» и «ПАРМЫ» очень похожи. Результативность, эффективность, передачи и процент реализации практически идентичны. А отличаются команды в подборах. По общему количеству «ПАРМА» занимает четвертое место в Лиге с показателями в 36,3 (у «НН» - 33,6), а по отскокам в нападении пермяки вообще первые – 12,2. По словам главного тренера «Нижнего» Зорана Лукича, победа «ПАРМЫ» над УНИКСом была закономерной, ведь команда играла дисциплинировано, знала, что хотела в этой встрече, и заставила соперника более высокого уровня играть в выгодный для себя баскетбол. - За все сорок минут, что они провели на паркете, пермяки получили заслуженную победу, - считает Лукич. - Я скажу откровенно: после того, что «ПАРМА» показала против УНИКСа, эта команда является фаворитом в матче против «Нижнего Новгорода».