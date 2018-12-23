Новое жилье в Нижегородской области стали вводить чаще

СЕГОДНЯ 10:09 2018-12-23T10:09:15+03:00

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Темп роста жилья в регионе за 11 месяцев текущего года вырос на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные Нижегородстата приводит министерство экономразвития Нижегородской области. С января по ноябрь 2018 года построено 1,079 миллиона квадратных метров жилых домов. Темп роста ввода превысил 103%. Как сообщалось ранее, этой весной губернатор Глеб Никитин предложил меры и поправки в федеральные законы для улучшения положения дольщиков и добросовестных застройщиков. По мнению главы региона, надо законодательно обязать банки предоставлять обманутым дольщикам льготный период уплаты процентов по ипотечному кредиту.