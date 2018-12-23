2018-12-23T09:55:19+03:00
Общество

Нижегородская область присоединилась к флешмобу «МЧС дарит музыку!»

Сотрудники пожарной охраны выступили в одном из торговых центров
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородская область присоединилась к флешмобу «МЧС дарит музыку!» в честь Дня спасателя РФ, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. В акции, проходящей по всей стране, участвуют духовые и вокально-инструментальные коллективы МЧС. Более 600 музыкантов из 30 городов выступят в метро, аэропортах, в домах культуры и крупных торговых центрах. В субботу, 22 декабря, такой флешмоб прошел в ТРЦ «Фантастика». Там выступил вокально-инструментальный ансамбль «Феникс», в состав которого входят сотрудники 1-го отряда федеральной противопожарной службы по охране Нижнего Новгорода. Кроме того, Всероссийское добровольное пожарное общество провело увлекательные конкурсы для детей на тему пожарной безопасности. В мероприятии были задействованы, в том числе ростовые куклы в образах огнеборцев, с которыми мог сфотографироваться любой желающий.

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