2018-12-23T09:20:44+03:00
Общество

Школа деловой журналистики стартовала в Нижегородской области

Обучающиеся посетят бумкомбинат "Волга", "Красный якорь" и "Нижегородский завод "70 лет Победы"
Анастасия НАЗАРОВА
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Школа деловой журналистики набрала второй курс, сообщает минпром Нижегородской области.

Курсантами стали школьники, студенты, предприниматели и сотрудники местных предприятий. Обучать их будут Константин Барановский ("Бизнеспортал"), Андрей Вовк ("Комсомольская правда - Нижний Новгород"), Руслан Станчев ("РБК-Нижний Новгород, ТК "Волга"), Светлана Иконникова ("Нижегородская правда") и другие известные в городе журналисты. Также среди преподавателей - блогеры, режиссеры, сотрудники вузов и минпрома.

Глава министерства Максим Черкасов добавил, что новых курсантов ждет насыщенная программа, в том числе пресс-туры на предприятия вроде "Красного якоря", "Нижегородского завода "70 лет Победы" и бумкомбината "Волга".

Лучших выпускников ждет стажировка в пресс-службе правительства и СМИ-партнерах Школы, а также возможность трудоустроится.

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