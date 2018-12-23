Школа деловой журналистики стартовала в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:20 2018-12-23T09:20:44+03:00

Обучающиеся посетят бумкомбинат "Волга", "Красный якорь" и "Нижегородский завод "70 лет Победы"

Изменить размер текста: A A

Школа деловой журналистики набрала второй курс, сообщает минпром Нижегородской области.

Курсантами стали школьники, студенты, предприниматели и сотрудники местных предприятий. Обучать их будут Константин Барановский ("Бизнеспортал"), Андрей Вовк ("Комсомольская правда - Нижний Новгород"), Руслан Станчев ("РБК-Нижний Новгород, ТК "Волга"), Светлана Иконникова ("Нижегородская правда") и другие известные в городе журналисты. Также среди преподавателей - блогеры, режиссеры, сотрудники вузов и минпрома.

Глава министерства Максим Черкасов добавил, что новых курсантов ждет насыщенная программа, в том числе пресс-туры на предприятия вроде "Красного якоря", "Нижегородского завода "70 лет Победы" и бумкомбината "Волга".

Лучших выпускников ждет стажировка в пресс-службе правительства и СМИ-партнерах Школы, а также возможность трудоустроится.