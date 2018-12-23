2018-12-23T09:13:48+03:00
Звезды

Центр культуры "Рекорд" приглашает на новогодний мюзикл

Вместе с Дедом Морозом зрители отправятся в невероятное приключение
Анастасия НАЗАРОВА
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Новогодний мюзикл "Невероятные приключения Деда Мороза" (6+) в постановке Александра Гронского покажут в центре культуры "Рекорд". Об этом сообщают организаторы.

Коварный Кощей Бессмертный вместе с бабой Ягой прикинулись главным новогодним волшебником и его внучкой и решили испортить детям праздник. Однако у них ничего не вышло, поскольку Новый год спас мудрый, добрый и веселый настоящий Дед Мороз.

В ролях: заслуженные артисты России Алексей Хореняк и Тамара Кириллова, лауреат международных конкурсов Анна Перминова, артисты Ольга Кулагина и Всеволод Лушин. Аранжировщик - заслуженный артист, лауреат международных конкурсов Сергей Перминов.

Продолжительность интерактивного спектакля с современными музыкальными пародиями - 1 час. Стоимость билета: 350 - 550 рублей.

Представление состоится 28 декабря в 14.00, 30 декабря в 12.00 и 14.00, 31 декабря в 12.00, а также 3 января в 12.00, 4 января в 12.00 и 14.00 и 5 января в 12.00.

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