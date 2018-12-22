Нижегородский ХК «Старт» обыграл ХК «Строитель» из Сыктывкара

СЕГОДНЯ 20:03 2018-12-22T20:03:53+03:00

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Игра началась с триумфа «Строителя». Несмотря на численное преимущество нижегородцев, они пропустили гол, забитый Максимом Зубаревым. Через некоторое время «стартовцам» все же удалось отыграться. Алексей Киселев использует свой шанс. И счет становится 1:1. Однако гости не уступали, и на перерыв команды ушли со счетом 1:2 в пользу сыктывкаровцев.

Во втором периоде нижегородцы быстро сравняли счет: Гавриленко отдал точную передачу Почкунову. Игра была очень напряженная, на трибунах становилось жарко. И у одной и у другой команды было немало моментов. Но все решили последние десять минут встречи.

На 81-й минуте Евгений Леухин забивает с углового – 2:3. «Старт» бросается в атаку, нагнетает темп. Капитан «Старта» в этом матче Денис Котков за счет и индивидуальных, и командных действий дважды выходит на ударную позицию в штрафной, и дважды на нем фолят. Два 12-метровых подряд. На сей раз оба раза к «точке» подходит Анатолий Голубков, и приносит «Старту» победу – 4:3.

Поздравляем нижегородцев с победой!