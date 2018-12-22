2018-12-22T20:03:53+03:00
Общество

Нижегородский ХК «Старт» обыграл ХК «Строитель» из Сыктывкара

Напряженная борьба закончилась со счетом 4:3
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Игра началась с триумфа «Строителя». Несмотря на численное преимущество нижегородцев, они пропустили гол, забитый Максимом Зубаревым. Через некоторое время «стартовцам» все же удалось отыграться. Алексей Киселев использует свой шанс. И счет становится 1:1. Однако гости не уступали, и на перерыв команды ушли со счетом 1:2 в пользу сыктывкаровцев.

Во втором периоде нижегородцы быстро сравняли счет: Гавриленко отдал точную передачу Почкунову. Игра была очень напряженная, на трибунах становилось жарко. И у одной и у другой команды было немало моментов. Но все решили последние десять минут встречи.

На 81-й минуте Евгений Леухин забивает с углового – 2:3. «Старт» бросается в атаку, нагнетает темп. Капитан «Старта» в этом матче Денис Котков за счет и индивидуальных, и командных действий дважды выходит на ударную позицию в штрафной, и дважды на нем фолят. Два 12-метровых подряд. На сей раз оба раза к «точке» подходит Анатолий Голубков, и приносит «Старту» победу – 4:3.

Поздравляем нижегородцев с победой!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зарплата в Нижегородской области выросла почти на восемь процентов
ЕЦМЗ: закупки продукции у единственного поставщика проводятся для недопущения срыва питания в школах
Использование лесов Нижегородской области пополнило бюджет почти на 787 миллионов рублей
ХК «Торпедо» проиграло екатеринбургскому «Автомобилисту»
В Нижнем Новгороде подано 850 заявлений на регистрацию брака в 2019 году
В Нижнем Новгороде озвучили дресс-код для участия в новогоднем шествии
Пять новых электричек пустят в Нижегородской области в 2019 году
Во время уборки улиц Нижнего Новгорода после снегопада было вывезено почти девять тысяч кубометров снега
Карантин по африканской чуме свиней в Нижегородской области снят
Житель Арзамаса подозревается в даче взятки полицейскому
В Пильнинском районе открылась ледовая переправа через Суру
Два человека попали в больницу после пожаров в Нижегородской области 20 декабря
Правительство Нижегородской области утвердило Стратегию развития
В Балахнинском районе построят промышленный комплекс по производству ориентированно-стружечной плиты
Четыре человека пострадали в массовом ДТП под Богородском
«Торпедо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 21 декабря
В Нижегородской области поддержат молодых аграриев
Глеб Никитин прокомментировал готовность Нижегородской области к «мусорной реформе»
Павел Солодкий снова стал уполномоченным по защите прав предпринимателей