2018-12-22T14:20:08+03:00
Общество

Зарплата в Нижегородской области выросла почти на восемь процентов

Нижегородстат подвел итоги за январь-октябрь
Юлия ДАНЧЕНКО
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Согласно официальным данным, зарплата жителей Нижегородской области в январе – октябре по отношению к тому же периоду прошлого года выросла на 7,8 процентов. Об этом сообщается на сайте Нижегородстата.

По данным статистики, средняя номинальная начисленная заработная плата работающих в январе-октябре составила 31 943,5 рублей, а в прошлом году за тот же период нижегородцы зарабатывали в среднем 29 424 рубля. При этом средняя зарплата нижегородцев росла каждый месяц, и в октябре она составила 32513,6 рублей. Это на 4,3 процента больше, чем нижегородцы получили в сентябре 2018 года.

При этом, по данным Нижегородстата, в Нижегородской области снижается и уровень безработицы. Если в январе 2018 года было 10 465 человек, которые обратились в управление по труду и занятости, то в ноябре людей, которые хотят получить работу осталось 9 394 человека.

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