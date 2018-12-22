2018-12-22T11:24:08+03:00
Общество

ЕЦМЗ: закупки продукции у единственного поставщика проводятся для недопущения срыва питания в школах

И.о. генерального директора МП «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) Владимир Жмакин объяснил свои действия
Юлия ДАНЧЕНКО
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И.о. генерального директора МП «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) Владимир Жмакин объяснил, почему предприятие производит закупки у единственного поставщика. По его словам, это делается для того, чтобы не допустить срыва питания в нижегородских школах. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

- Конкурс проводится от одного месяца до двух, а чем кормить детей эти два месяца? Выполняя поручение Владимира Александровича Панова о недопустимости срыва питания, я принимаю решение – мы проводим срочные закупки у единственного поставщика. И закон в условиях необходимости и срочности это предусматривает. У меня нет выхода, мне надо кормить детей, и это определяет срочность, - пояснил Владимир Жмакин.

Также Жмакин подчеркнул, что все закупки проводятся в строгом соответствии с законом. Кроме того, и.о. генерального директора ЕЦМЗ заверил, что предприятие очень жестко контролирует качество всей закупаемой продукции: проводится фотофиксация, проводятся экспертизы и исследования. И такой подход по словам Владимира Жмакина, уже дал свои плоды и негативных отзывов о качестве питания и порциях стало гораздо меньше.

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