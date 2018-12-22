2018-12-22T10:46:51+03:00
Общество

Использование лесов Нижегородской области пополнило бюджет почти на 787 миллионов рублей

Основными видами платежей за использование лесов является арендная плата и плата по договорам купли-продажи лесных насаждений
Юлия ДАНЧЕНКО
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Нижегородская область славится своими лесами. Но здесь можно не только гулять и наслаждать природой. Леса приносят и еще и вполне ощутимую прибыль. В 2018 году в федеральный бюджет за пользование лесным фондом региона перечислено 380,64 миллионов рублей, что на 26 процентов больше, чем в прошлом году. В бюджет Нижегородской области в этом году поступило 406,14 миллионов рублей. А это больше прошлогодних показателей на 47 процентов. Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства Нижегородской области.

Основными видами платежей за использование лесов является арендная плата, плата по договорам купли-продажи лесных насаждений для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также другие виды платежей, установленные законодательством.

Департамент лесного хозяйства напоминает, что любой нижегородец перед Новым годом может купить лесную красавицу по гораздо меньшей цене, чем на елочных базарах. Для этого нужно обратиться в ближайшее лесничество. И не забудьте взять паспорт, который пригодится для заключения договора-купли-продажи. Именно этот договор поможет вам избежать штрафа во время перевозки елки домой.

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