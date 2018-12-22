ХК «Торпедо» проиграло екатеринбургскому «Автомобилисту»

СЕГОДНЯ 10:10 2018-12-22T10:11:10+03:00

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С первых минут матча, который состялся 21 декабря, «автомобилисты» завладели ситуацией. В рамках стартовой двадцатиминутки нанесли 18 бросков в створ ворот Дениса Костина, один из которых достиг цели. Дэн Секстон подкараулил ошибку защитников на синей линии и умело реализовал выход "один в ноль" - 0:1.

Во втором периоде нижегородцы дважды пытались отвоевать пропущенную шайбу. Но бросок Энди Миле пришелся в штангу, а через несколько минут фарта в завершении атаке не хватило Даниилу Ильину - снова на стороне Якуба Коваржа оказался "каркас" ворот. А вот игрокам «Автомобилиста» повезло больше. Стефан Да Коста отличился в большинстве, а Франсис Паре подвел итог игрового отрезка за 47 секунд до сирены - 0:3.

Однако и «торпедовцам» удалось забить в ворота соперника. В третьем периоде защитник Михаил Орлов свое очередное подключение завершил точным броском сходу - 1:3. Окрыленные удачей игроки начали атаковать. Но забить гол им так и не удалось. «Автомобилисты» же оказались более точными - Евгений Чесалин забил еще две шайбы.

В результате матч закончился со счетом 1:5.