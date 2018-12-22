2018-12-22T10:11:10+03:00
Общество

ХК «Торпедо» проиграло екатеринбургскому «Автомобилисту»

Нижегородцы проиграли со счетом 1:5
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

С первых минут матча, который состялся 21 декабря, «автомобилисты» завладели ситуацией. В рамках стартовой двадцатиминутки нанесли 18 бросков в створ ворот Дениса Костина, один из которых достиг цели. Дэн Секстон подкараулил ошибку защитников на синей линии и умело реализовал выход "один в ноль" - 0:1.

Во втором периоде нижегородцы дважды пытались отвоевать пропущенную шайбу. Но бросок Энди Миле пришелся в штангу, а через несколько минут фарта в завершении атаке не хватило Даниилу Ильину - снова на стороне Якуба Коваржа оказался "каркас" ворот. А вот игрокам «Автомобилиста» повезло больше. Стефан Да Коста отличился в большинстве, а Франсис Паре подвел итог игрового отрезка за 47 секунд до сирены - 0:3.

Однако и «торпедовцам» удалось забить в ворота соперника. В третьем периоде защитник Михаил Орлов свое очередное подключение завершил точным броском сходу - 1:3. Окрыленные удачей игроки начали атаковать. Но забить гол им так и не удалось. «Автомобилисты» же оказались более точными - Евгений Чесалин забил еще две шайбы.

В результате матч закончился со счетом 1:5.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Зарплата в Нижегородской области выросла почти на восемь процентов
ЕЦМЗ: закупки продукции у единственного поставщика проводятся для недопущения срыва питания в школах
Использование лесов Нижегородской области пополнило бюджет почти на 787 миллионов рублей
В Нижнем Новгороде подано 850 заявлений на регистрацию брака в 2019 году
В Нижнем Новгороде озвучили дресс-код для участия в новогоднем шествии
Пять новых электричек пустят в Нижегородской области в 2019 году
Во время уборки улиц Нижнего Новгорода после снегопада было вывезено почти девять тысяч кубометров снега
Карантин по африканской чуме свиней в Нижегородской области снят
Житель Арзамаса подозревается в даче взятки полицейскому
В Пильнинском районе открылась ледовая переправа через Суру
Два человека попали в больницу после пожаров в Нижегородской области 20 декабря
Правительство Нижегородской области утвердило Стратегию развития
В Балахнинском районе построят промышленный комплекс по производству ориентированно-стружечной плиты
Четыре человека пострадали в массовом ДТП под Богородском
«Торпедо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 21 декабря
В Нижегородской области поддержат молодых аграриев
Глеб Никитин прокомментировал готовность Нижегородской области к «мусорной реформе»
Павел Солодкий снова стал уполномоченным по защите прав предпринимателей