2018-12-22T09:30:06+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде подано 850 заявлений на регистрацию брака в 2019 году

Заявление на заключение брака можно подать через портал Госуслуг
Юлия ДАНЧЕНКО
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Многие нижегородские влюбленные уже задумались над оформлением своих отношений и планируют заключить брак в следующем году. Не откладывая в долгий ящик, они уже подали заявления в ЗАГС. Об этом сообщает главное управление ЗАГС Нижегородской области.

Сделать это сегодня достаточно просто. Не обязательно лично идти в ЗАГС, пары могут подать заявление и через портал Госуслуги. Те, кто хочет выбрать красивую дату или сыграть свадьбу в традиционные праздники влюбленных, должны позаботиться о бронировании места. Начиная с 1 октября 2018 года подать заявление можно за год до бракосочетания.

Влюбленные, которые решили не рисковать и заранее выбрать дату свадьбы в 2019 году, уже подали свои заявления. На данный момент в ЗАГСе находится 850 таких заявлений.

Самыми востребованными дни – это Красная горка, День святого Валентина, День семьи, любви и верности. В эти праздничные дни для всех желающих откроют свои двери «Нижегородский Дом бракосочетания» и «Заречный Дом бракосочетания». Нижегородцев ждет незабываемая церемония регистрации заключения брака в торжественной обстановке.

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