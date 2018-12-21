2018-12-21T18:20:22+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде озвучили дресс-код для участия в новогоднем шествии

Оно пройдет по улице Большая Покровская 29 декабря
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде озвучили дресс-код для участия в новогоднем шествии, которое пройдет в рамках фестиваля «Горьковская елка» 29 декабря в 15:00. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

- Театрализованное шествие пройдет по улице Большая Покровская, - говорится в сообщении. – Поучаствовать в нем смогут все желающие нижегородцы и гости города. Для этого достаточно захватить с собой колпаки, гирлянды, мишуру, маски или костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Кстати, сбор участников состоится в 14:50 29 декабря около скульптуры «Почтальон с велосипедом» рядом с Домом связи. Там их будут ждать артисты в новогодних костюмах. По маршруту шествия будет сделано несколько остановок, на каждой из которых состоится театральный перфоманс. Завершится шествие танцевальным флешмобом на центральной площадке фестиваля «Горьковская елка» - площади Минина и Пожарского.

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