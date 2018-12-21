2018-12-21T18:01:42+03:00
Общество

Пять новых электричек пустят в Нижегородской области в 2019 году

Губернатор Глеб Никитин принял участие в торжественном запуске одной из них
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Пять новых электричек пустят в Нижегородской области в 2019 году. ФОТО: Дмитрий Косолапов.Пять новых электричек пустят в Нижегородской области в 2019 году. ФОТО: Дмитрий Косолапов.
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В 2019 году в Нижегородской области планируется запустить пять новых электричек. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин на церемонии запуска первой из них.

- Перевозчик заключил договор лизинга на приобретение 5 новых поездов, - сообщил губернатор Глеб Никитин. - Чтобы возместить часть затрат перевозчиков, мы собираемся выделить для этого субсидии из регионального бюджета. Кстати, Нижегородская область является одним из немногих регионов, которые участвуют в финансировании обновления подвижного состава.

Сегодня был запущен первый электропоезд, закупленный по этой схеме. Еще четыре поезда должны выйти на пути в Нижегородской области в феврале 2019 года.

Кстати, электропоезд серии ЭП3Д является концептуально новым подвижным составом. Он максимально адаптирован для пригородных и внутригородских перевозок. Общая вместимость поезда по местам для сидения – 316 человек, однако в часы «пик» поезд способен перевозить до 560 человек.

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