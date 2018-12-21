2018-12-21T16:29:10+03:00
Общество

Во время уборки улиц Нижнего Новгорода после снегопада было вывезено почти девять тысяч кубометров снега

Были задействованы 900 дорожных рабочих
Юлия ДАНЧЕНКО
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После снегопада, который начался утром 20 декабря и продолжался весь день, улицы Нижнего Новгорода оказались завалены сугробами. Для того чтобы вычистить дроги и тротуары были задействованы 900 дорожных рабочих, а также 572 единицы техники. Об этом сообщили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства Нижнего Новгорода.

С последствиями длительного снегопада боролись комбинированные дорожные машины, грейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы и прочая техника. Их усилиями было собрано 8 652 кубометра снега. Для того чтобы вывезли его с улиц города потребовалось несколько десятков самосвалов: днем работало 49 машин, а ночью – 54 самосвала.

Кроме того, во время уборки улицы были посыпаны 925 тоннами песко-соляной смеси и 50,5 тоннами химического реагента для предотвращения гололеда.

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