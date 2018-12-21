Карантин по африканской чуме свиней в Нижегородской области снят

СЕГОДНЯ 14:37 2018-12-21T14:37:18+03:00

Все результаты последних проб на АЧС в Богородском районе отрицательные

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Специалисты Госветнадзора сняли карантин по африканской чуме свиней в Оранском лесничестве Богородского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по охране территории региоанльного управления госветнадзора. Перед тем как снять запрет, специалисты изучили восемь голов кабанов, отобрали 15 проб смывов с кормушек, взяли пять проб кормов из кормушек и одну пробу волос. Все исследования показали отрицательный результат. Другими словами, никой опасности для животных и человека в районе нет.

Напомним, 10 ноября в лесном массиве вблизи станции «Шониха» Богородского участкового лесничества был обнаружен инфицированный АЧС труп кабана. Для предотвращения разноса инфекции, в районе был веден карантин, а также проведен ряд необходимых мероприятий.