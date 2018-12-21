2018-12-21T14:37:18+03:00
Общество

Карантин по африканской чуме свиней в Нижегородской области снят

Все результаты последних проб на АЧС в Богородском районе отрицательные
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Специалисты Госветнадзора сняли карантин по африканской чуме свиней в Оранском лесничестве Богородского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Решение было принято на внеочередном заседании комиссии по охране территории региоанльного управления госветнадзора. Перед тем как снять запрет, специалисты изучили восемь голов кабанов, отобрали 15 проб смывов с кормушек, взяли пять проб кормов из кормушек и одну пробу волос. Все исследования показали отрицательный результат. Другими словами, никой опасности для животных и человека в районе нет.

Напомним, 10 ноября в лесном массиве вблизи станции «Шониха» Богородского участкового лесничества был обнаружен инфицированный АЧС труп кабана. Для предотвращения разноса инфекции, в районе был веден карантин, а также проведен ряд необходимых мероприятий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пять новых электричек пустят в Нижегородской области в 2019 году
Во время уборки улиц Нижнего Новгорода после снегопада было вывезено почти девять тысяч кубометров снега
Житель Арзамаса подозревается в даче взятки полицейскому
В Пильнинском районе открылась ледовая переправа через Суру
Два человека попали в больницу после пожаров в Нижегородской области 20 декабря
Правительство Нижегородской области утвердило Стратегию развития
В Балахнинском районе построят промышленный комплекс по производству ориентированно-стружечной плиты
Четыре человека пострадали в массовом ДТП под Богородском
«Торпедо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 21 декабря
В Нижегородской области поддержат молодых аграриев
Глеб Никитин прокомментировал готовность Нижегородской области к «мусорной реформе»
Павел Солодкий снова стал уполномоченным по защите прав предпринимателей