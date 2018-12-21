Житель Арзамаса подозревается в даче взятки полицейскому

СЕГОДНЯ 12:53 2018-12-21T12:53:35+03:00

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В Арзамасе возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего местного жителя. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по региону, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей «Покушение на дачу взятки должностному лицу за незаконные действия» уголовного кодекса.

По информации, 19 декабря 2018 года, мужчина передал сотруднику полиции взятку в сумме 30 тысяч рублей, чтобы избежать ответственности за осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. Однако правоохранитель отказался брать деньги.

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Напомним, в Заволжье возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, который подозревается в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Нетрезвый подозреваемый угрожал ножом сотрудникам полиции, которые прибыли по заявке родственников злоумышленника.