В Пильнинском районе открылась ледовая переправа через Суру

СЕГОДНЯ 12:25 2018-12-21T12:25:09+03:00

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20 декабря 2018 года в Пильнинском районе Нижегородской области открылась автомобильная ледовая переправа через реку Суру. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону, она будет работать днем.

По информации, переправа связала Нижегородскую область и Республику Чувашия. Ездить по ней могут только автомобили грузоподъемностью до трех тонн, а скорость движения не должна превышать 10 километров в час.

Напомним, с 20 декабря 2018 года по 10 января 2019 года в Нижегородской области действовует особый противопожарный режим. Это связано с проведением новогодних и рождественских праздников. По словам спасателей, одной из причин пожаров в это время - нарушение требований пожарной безопасности в местах проживания и использование пиротехнических изделий, что в свою очередь создает угрозу жизни и здоровью граждан.