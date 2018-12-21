Два человека попали в больницу после пожаров в Нижегородской области 20 декабря

СЕГОДНЯ 11:57 2018-12-21T11:58:00+03:00

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В четверг, 20 декабря 2018 года, в Нижегородской области произошли два крупных пожара, на которых пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Первое происшествие случилось в два часа ночи в двух домах в селе Валки (Лысковский район). Оба здания были уничтожены огнем на площади 162 квадратных метра. Женщина 1943 года рождения получила ожоги 30% тела второй и третьей степени. Ее госпитализировали в центральную районную больницу. Причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

В тот же день около двух часов дня в дежурную часть поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном доме в Богородске. Прибывшие спасатели эвакуировали из здания пятерых человек, а с помощью масок спасли еще двоих. В результате пожара обгорела внутренняя отделка и домашнее имущество на общей площади пять квадратных метров. Пострадал мужчина 1984 года рождения. Он получил ожоги 15% тела. Его тоже доставили в больницу. Это происшествие произошло из-за неосторожности при курении.