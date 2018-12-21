Правительство Нижегородской области утвердило Стратегию развития
Правительство Нижегородской области утвердило Стратегию социально-экономического развития региона. Соответствующее решение было принято министрами в ходе заседания 21 декабря 2018 года.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие проходило под председательством губернатора Глеба Никитина. По его словам, были проведены уже 50 заседаний по Стратегии, после чего состоялось народное обсуждение.
- Стратегические сессии состоялись во всех муниципалитетах области. В обсуждении приняло участие свыше четырех с половиной тысяч человек, в сентябре за нее проголосовали около полумиллиона жителей, - добавил Глеб Никитин.
Выяснилось, что реализация Стратегии будет проходить в три этапа. Первый состоится в 2019 и 2020 годах: это будет трансформация системы управления регионом и активное участие в национальных проектах.
Напомним, в разработке проекта Стратегии приняли участие более 400 человек из 18 экспертных групп. В общей сложности в общественной экспертизе участвовали более 500 тысяч жителей области.