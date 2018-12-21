В Балахнинском районе построят промышленный комплекс по производству ориентированно-стружечной плиты

СЕГОДНЯ 10:40 2018-12-21T10:40:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В четверг, 20 декабря 2018 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с представителями китайской госкорпорации. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они обсудили реализацию крупного инвестиционного проекта под Балахной.

Речь идет о создании промышленного комплекса по производству ориентированно-стружечной плиты. Проект будут реализовывать ЗАО «Реал Инвест» и китайская государственная корпорация.

По словам Глеба Никитина, если этот комплекс будет построен, то появятся около 400 рабочих мест.

- Площадка уже есть, подготовлена инфраструктура и получено разрешение на строительство. Уверен, что проект удастся реализовать в планируемые срок, - заявил губернатор. Планируется, что производство будет запущено в 2021 году. На это требуются около 12 миллиардов рублей.

- После этой встречи у нас еще больше окрепла уверенность в успехе. Правительство провинции Сычуань и руководство корпорации очень заинтересовано в реализации этого проекта на территории Нижегородской области», - отметил руководитель представительства корпорации «Сычуань Рэйлвэй Инвестмент Групп Ко., Лтд» в Российской Федерации Чжэн Хунтао.