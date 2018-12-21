2018-12-21T10:08:52+03:00
Происшествия

Четыре человека пострадали в массовом ДТП под Богородском

Трое из них сейчас находятся в больнице
Юлия ИСАЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 20 декабря 2018 года, в Богородском районе Нижегородской области столкнулись три автомобиля. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по региону, авария случилась в утренние часы.

В 8:40 на 13 километре автодороги Нижний НовгородКасимов 22-летняя девушка, которая ехала за рулем «КИА», не справилась с управлением. Иномарка вылетела на полосу встречного движения, где въехала в «Рено» и «Фольксваген».

В результате пострадали четыре человека. Сама виновница ДТП и ее пассажирка были госпитализированы с места происшествия с черепно-мозговой травмой и сильными ушибами. Кроме того, в больницу доставили женщину 1957 года рождения. Она ехала в «Рено» и получила сотрясение мозга. Четвертой пострадавшей госпитализация не потребовалась: у нее зафиксированы раны и ушибы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24