«Торпедо» сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом» 21 декабря

СЕГОДНЯ 09:54 2018-12-21T09:54:15+03:00

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В пятницу, 21 декабря 2018 года, на льду в КРК «Нагорный» в Нижнем Новгороде встретятся местное «Торпедо» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Начало матча Континентальной хоккейной лиги – в 19:00.

Это будет вторая игра между клубами в текущем сезоне. В предыдущий раз они встречались в Екатеринбурге. Автозаводцы тогда разгромили соперника со счетом 3:1.

Сейчас нижегородский клуб находится на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Предыдущий матч они играли с челябинским «Трактором». Матч завершился со счетом 3:2 в пользу гостей из Челябинска.

Напомним, подробное расписание игр «Торпедо» можно посмотреть здесь.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в начале июня Швед Фредрик Стиллман стал старшим тренером нижегородского «Торпедо». А главным тренером был назначен российско-канадский специалист Дэвид Немировски. Прежде в течение трех лет он был спортивным директором и помощником главного тренера ХК «Адмирал», базирующегося во Владивостоке.