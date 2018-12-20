2018-12-20T17:55:09+03:00
Общество

В Нижегородской области поддержат молодых аграриев

Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородские молодые аграрии теперь могут рассчитывать на поддержку со стороны государства. В Нижегородской области принят закон «О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области».

- Одной из мер поддержки станут ежемесячные выплаты, - говорится в проекте документа. - Молодым специалистам, получившим высшее образование, в течение двух лет ежемесячно будет выплачиваться по 8 тысяч рублей, среднее профессиональное образование – по 6 тысяч рублей. Молодым работникам установлена ежемесячная выплата в размере 4 тысяч рублей. Речь идет о таких профессиях как тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, оператор машинного доения, оператор по искусственному осеменению животных.

Кроме того, законопроект предусматривает выплату стипендий студентам, получающим аграрное образование.

- Для студентов вузов стипендия составит 4 тысячи рублей в месяц, для обучающихся в профессиональных образовательных организациях – 3 тысячи рублей в месяц, - говорится в сообщении. - Данная норма будет действовать для студентов, заключивших соглашение с сельхозпредприятием о трудоустройстве на него после окончания учебы.

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