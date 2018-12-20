2018-12-20T17:38:16+03:00
Общество

Глеб Никитин прокомментировал готовность Нижегородской области к «мусорной реформе»

По словам губернатора, никакого ухудшения качества обслуживания не ожидается
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал уровень готовности региона к «мусорной» реформе. По его словам, негативного влияния на качество оказания услуги не должно быть заметно – напротив, уже в ближайшее время должно произойти явное улучшение ситуации.

- Мы более готовы к реформе, чем регионы-партнеры. Но эта реформа – серьезный слом существующего порядка, и в этой сфере будут происходить важные перемены. Конечно, нужно будет в ежедневном режиме мониторить порядок ее реализации, начиная с 1 января 2019 года. И мы к такому мониторингу также готовы. В ходе перестройки хозяйственных взаимоотношений, конечно, могут возникнуть какие-то неурегулированные вопросы, и мы должны своевременно на них реагировать, иметь запас прочности. У нас все это есть, - подчеркнул Глеб Никитин. – Мы уверены, что пройдем этот переходный период. Я уверен, что никакого коллапса, никакого ухудшения качества обслуживания в связи с реформой на первом этапе не произойдет. В ближайшее время должно произойти улучшение качества оказания этой услуги, это главная задача реформы.

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