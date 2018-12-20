2018-12-20T15:57:34+03:00
Общество

Павел Солодкий снова стал уполномоченным по защите прав предпринимателей

Его полномочия на этом посту продлили еще на пять лет
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области утвердили кандидатуру Павла Солодкого на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей. Его кандидатуру на рассмотрение парламента внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- За 5 лет, которые Павел Михайлович находится на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей, он проделал большую работу по формированию и развитию этого института, - напомнил Глеб Никитин. - Мы с ним неоднократно взаимодействовали по различным вопросам и благодарны за сотрудничество. Павел Михайлович соответствует всем требованиям, предъявляемым кандидатам на эту должность.

По итогам тайного голосования депутаты поддержали кандидатуру Павла Солодкого на этом посту. Ранее она уже была согласована с уполномоченным по защите прав предпринимателей России Борисом Титовым.

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