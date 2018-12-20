Павел Солодкий снова стал уполномоченным по защите прав предпринимателей
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области утвердили кандидатуру Павла Солодкого на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей. Его кандидатуру на рассмотрение парламента внес губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
- За 5 лет, которые Павел Михайлович находится на посту уполномоченного по защите прав предпринимателей, он проделал большую работу по формированию и развитию этого института, - напомнил Глеб Никитин. - Мы с ним неоднократно взаимодействовали по различным вопросам и благодарны за сотрудничество. Павел Михайлович соответствует всем требованиям, предъявляемым кандидатам на эту должность.
По итогам тайного голосования депутаты поддержали кандидатуру Павла Солодкого на этом посту. Ранее она уже была согласована с уполномоченным по защите прав предпринимателей России Борисом Титовым.