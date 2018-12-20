Нижегородцев просят срочно убрать свои автомобили с улицы Пискунова в районе Театральной площади
Нижегородцев просят убрать автомобили, припаркованные на участке от Театральной площади до проезда между домами №№10 и 12 по улице Пискунова, в срок до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации Нижнего Новгорода.
- В связи с необходимостью строительства специального городка администрация Нижегородского района убедительно просит горожан убрать свои машины, оставленные на этом участке, - обращаются к нижегородцам чиновники. – После указанного времени для перемещения автомобилей совместно с Управлением ГИБДД по Нижнему Новгороду будет организована работа эвакуатора.
Напомним, на улице Пискунова в следующий понедельник, 24 декабря, должна открыться одна из «Рождественских ярмарок». Подобные ярмарки будут работать во всех районах города – а всего в Нижнем Новгороде планируется открыть 16 новогодних ярмарок.