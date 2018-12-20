2018-12-20T15:00:00+03:00
Происшествия

Жительница Городца угрожала мужу бензопилой и убила его из ревности

За это она получила более 7,5 лет лишения свободы
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Городецком районе вынесен приговор 41-летней женщине, обвиняемой в убийстве мужа из-за ревности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла днем 10 ноября 2017 года в доме по улице Новой в городе Городце. Между супругами произошла семейная ссора, и женщина ударила 49-летнего мужа ножом в грудь. От полученного ранения тот скончался на месте.

По словам обвиняемой, причиной ссоры стало то, что она заподозрила мужа в неверности. При этом за день до совершения преступления между ними также случилась ссора из-за ревности – тогда женщина угрожала мужу применением бензопилы. Злоумышленница была заключена под стражу.

Суд приговорил ревнивицу к наказанию в виде 7 лет и 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

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