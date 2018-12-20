Более 550 единиц техники вышли на борьбу со снегопадом в Нижнем Новгороде

20 Дек. 14:35 2018-12-20T14:35:55+03:00

Для предотвращения гололеда на дороги и тротуары высыпано 1240 тонн песко-соляной смеси

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Снегоуборочная техника вышла на улицы Нижнего Новгорода бороться со снегом – непогода в городе продолжается уже много часов подряд. Сейчас в уборке снега задействованы грейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы и прочая техника – всего 556 единиц. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Кроме того, в период с 19 по 20 декабря для уборки снега с улиц Нижнего Новгорода было задействовано 857 дорожных рабочих. 59 самосвалов ночью и 52 самосвала днем успели вывезти уже более 10 тысяч кубометров снега. Для предотвращения гололеда на дороги и тротуары было высыпано 1240 тонн песко-соляной смеси и 47,5 тонн химического реагента.

Напомним, в Нижнем Новгороде работает информационная система «Антиснег», где за уборкой снега может следить онлайн любой горожанин.

- На сайте антиснегнн.рф есть возможность оставить заявку, если где-то снег не убирают, прикрепить фотографию и получить обратную связь, - отмечает мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов.