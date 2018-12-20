2018-12-20T14:13:19+03:00
Происшествия

«Соболь» подожгли в Арзамасе 19 декабря

По той же причине сгорел гараж в Автозаводском районе
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Автомобиль «Соболь» сгорел в городе Арзамасе Нижегородской области в среду, 19 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Согласно информации, сообщение о возгорании автомобиля поступило в 03:43. «Соболь» в это время был припаркован возле одного из домов на Комсомольском бульваре в Арзамасе. Площадь пожара составила один квадратный метр.

- Предполагается, что причиной пожара стал поджог, - отметили в пресс-службе ведомства.

Вероятно, по этой же причине произошел и пожар в гараже на улице Мостоотряд в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Сообщение о нем поступило в 18:23. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Напомним, два товарища погибли на пожаре в частном доме в Сергачском районе из-за нарушения правил эксплуатации бытового электроприбора.

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