По факту гибели слесаря-ремонтника на предприятии в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело

20 Дек. 13:48 2018-12-20T13:48:28+03:00

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода по результатам доследственной проверки по факту гибели рабочего на производстве возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Напомним, трагедия произошла утром 20 ноября 2018 года в литейном цехе одного из предприятий. Во время выполнения ремонтных работ механизма привода формовочного смесителя погиб 47-летний слесарь-ремонтник. Как оказалось, именно в момент ремонта в цехе произошло включение электродвигателя неисправного оборудования.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего: назначены экспертизы, ведется допрос сотрудников предприятия, изучается техническая и нормативная документация.

- Действиям лиц, допустивших смерть работника на производстве, будет дана юридическая оценка. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили в пресс-службе ведомства.