2018-12-20T13:33:01+03:00
Общество

Глеб Никитин вручил орден «За гражданскую доблесть и честь» Виктору Лунину

Награждение состоялось на заседании Законодательного собрания Нижегородской области
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Депутат Законодательного собрания Нижегородской области VI созыва Виктор Лунин награжден орденом «За гражданскую доблесть и честь» III степени. Награждение состоялось на заседании ЗСНО в четверг, 20 декабря 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Орден Виктору Лунину вручил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, который также присутствовал на заседании.

Согласно информации, орден «За гражданскую доблесть и честь» вручается за выдающиеся заслуги перед Нижегородской областью, значительный вклад в социально-экономическое развитие региона, развитие и совершенствование законодательства, а также активную общественно-политическую деятельность.

Напомним, ранее "Комсомольская правда" - Нижний Новгород" сообщала, что Законодательное собрание 20 декабря утвердило вице-губернатора и семь заместителей губернатора Нижегородской области.

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