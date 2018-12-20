Нижегородцам запретили шуметь после 20:00

20 Дек. 13:09 2018-12-20T13:09:58+03:00

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Изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области», согласно которым в многоквартирных домах запрещается проводить шумный ремонт с 20:00, приняты депутатами областного Законодательного собрания на заседании в четверг, 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Таким образом, теперь в будние дни период тишины установлен с 20:00 до 7:00, а в выходные и праздничные дни – с 20:00 до 10:00. В изменениях в закон речь идет о шумном ремонте, однако нижегородцы опасаются, что фактически под запретом окажутся и домашние вечеринки – гостям придется расходиться уже в восемь часов вечера.

Напомним, необходимость внесения изменений связана с поступлением обращений граждан, жаловавшихся на проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах по вечерам до 22-23 часов, когда людям уже хочется спать после рабочего дня.