2018-12-20T13:09:58+03:00
Общество

Нижегородцам запретили шуметь после 20:00

Соответствующие изменения в закон «О тишине» приняты на заседании ЗСНО 20 декабря
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области», согласно которым в многоквартирных домах запрещается проводить шумный ремонт с 20:00, приняты депутатами областного Законодательного собрания на заседании в четверг, 20 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Таким образом, теперь в будние дни период тишины установлен с 20:00 до 7:00, а в выходные и праздничные дни – с 20:00 до 10:00. В изменениях в закон речь идет о шумном ремонте, однако нижегородцы опасаются, что фактически под запретом окажутся и домашние вечеринки – гостям придется расходиться уже в восемь часов вечера.

Напомним, необходимость внесения изменений связана с поступлением обращений граждан, жаловавшихся на проведение шумных ремонтных работ в многоквартирных домах по вечерам до 22-23 часов, когда людям уже хочется спать после рабочего дня.

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