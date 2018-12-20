2018-12-20T12:51:11+03:00
Общество

Более десяти тысяч кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода за минувшие сутки

На улицах работали более 550 снегоуборочных машин
Юлия ИСАЕВА
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За период с 19 по 20 декабря на улицах Нижнего Новгорода работали 857 дорожных рабочих, которые убирали снег. Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент благоустройства и дорожного хозяйства, за этот период было вывезено более10 тысяч кубометров снега.

На улицах работали более 550 снегоуборочных машин: грейдеры, бульдозеры, погрузчики, самосвалы и прочая техника.

Для предотвращения гололеда на дороги было высыпано 1 240 тонн песко-соляной смеси и 47,5 тонн химического реагента.

Напомним, в информационную систему «Антиснег» поступили уже 942 обращения от жителей Нижнего Новгорода. В Автозаводском районе обращения уже выполнены на 94%, в Канавинском – на 86%, в Ленинском – на 84%, в Московском – на 73%, в Советском – на 61%, в Приокском – на 57%, в Нижегородском – на 56% и в Сормове – на 53%.

В прошлом году был создан интернет-портал «Антиснег», где горожане могли оперативно оставлять заявки и получать информацию об их выполнении. А информационная система «Антиснег» появилась в ноябре 2018 года. Теперь жители могут следить за уборкой снега в режиме online.

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