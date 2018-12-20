Житель Лыскова пойдет под суд за убийство жены во время застолья

СЕГОДНЯ 12:10 2018-12-20T12:10:55+03:00

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В Лыскове завершилось расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Как сообщается на сайте СУ СК РФ по Нижегородской области, мужчина обвиняется по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» уголовного кодекса.

Трагедия произошла днем 1 сентября 2018 года. Между обвиняемым и его женой произошла ссора, возникшая во время застолья и распития алкогольных напитков. В ходе перебранки мужчина несколько раз ударил свою жену руками по голове, после чего бросил в нее стеклянную рюмку.

От полученных травм нижегородка скончалась на месте происшествия. Свою вину ее супруг не признал, его заключили под стражу. При допросе он заявил следователям, что не помнит, что было в тот день.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.