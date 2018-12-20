Депутаты Заксобрания согласовали кандидатуры заместителей губернатора Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:48 2018-12-20T12:17:44+03:00

Решение было принято на заседании ЗС НО 20 декабря

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Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области согласовали кандидатуры Евгения Люлина, Андрея Гнеушева, Александра Югова, Андрея Харина, Сергея Морозова, Игоря Носова, Андрея Бетина и Дмитрия Краснова на должности вице-губернатора и заместителей губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Решение было принято на заседании ЗС НО в четверг, 20 декабря.

- Хочу представить вам уже сформировавшуюся команду, - обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин к депутатам на заседании ЗСНО. - Со всеми кандидатами вы уже хорошо знакомы и работали вместе над различными вопросами.

Напомним, в конце ноября экспертная комиссия оценила проекты кандидатов на должность заместителя главы Нижнего Новгорода, который будет курировать образование, культуру и спорт. В итоге были выбраны восемь претендентов: Любовь Сачкова, Роман Беагон, Наталья Ильина, Андрей Казаков, Светлана Кирьякова, Сергей Смирнов, Андрей Колганов и Дина Михайленко.

Теперь им предстоит пройти этап глубинной диагностики с участием специалистов ВШГУ РАНХиГС при президенте РФ.