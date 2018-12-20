Депутаты Заксобрания согласовали кандидатуры заместителей губернатора Нижегородской области
Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области согласовали кандидатуры Евгения Люлина, Андрея Гнеушева, Александра Югова, Андрея Харина, Сергея Морозова, Игоря Носова, Андрея Бетина и Дмитрия Краснова на должности вице-губернатора и заместителей губернатора. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение было принято на заседании ЗС НО в четверг, 20 декабря.
- Хочу представить вам уже сформировавшуюся команду, - обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин к депутатам на заседании ЗСНО. - Со всеми кандидатами вы уже хорошо знакомы и работали вместе над различными вопросами.
Напомним, в конце ноября экспертная комиссия оценила проекты кандидатов на должность заместителя главы Нижнего Новгорода, который будет курировать образование, культуру и спорт. В итоге были выбраны восемь претендентов: Любовь Сачкова, Роман Беагон, Наталья Ильина, Андрей Казаков, Светлана Кирьякова, Сергей Смирнов, Андрей Колганов и Дина Михайленко.
Теперь им предстоит пройти этап глубинной диагностики с участием специалистов ВШГУ РАНХиГС при президенте РФ.