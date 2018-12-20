2018-12-20T11:35:39+03:00
Происшествия

В Выксе «Форд Фокус» сбил пятилетнюю девочку рядом с пешеходным переходом

на была вместе со взрослыми, которые доставили ее в больницу
Валерия ГРОМОВА
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В среду, 19 декабря 2018 года, водитель автомобиля марки «Форд Фокус» сбил пятилетнюю девочку в Выксе. Как сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, ДТП произошло около половины восьмого вечера на улице Красная площадь.

По информации, девочка переходила дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. Она была вместе со взрослыми, которые доставили ее в больницу. Девочку госпитализировали с травмами.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде разыскивают очевидцев страшной аварии, которая произошла 19 ноября на улице Энгельса в Сормовском районе недалеко от «Метеора». Водитель сбил женщину с двумя детьми на пешеходном переходе и скрылся.

- Просьба очевидцев происшествия или тех, кто может помочь в поисках лихача, откликнуться, - написала в соцсетях родственница пострадавших.

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