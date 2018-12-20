Навашинский суд отменил постановление ФАС в отношении директора предприятия

СЕГОДНЯ 11:12 2018-12-20T11:12:28+03:00

Теперь материалы направлены на новое рассмотрение в административный орган

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В Навашинском районе Нижегородской области суд отменил постановление Федеральной антимонопольной службы в отношении директора муниципального предприятия. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятия: специалисты изучили договоры на сумму не более 100 тысяч рублей.

- Установлено, что на предприятии получила распространение незаконная практика искусственного дробления закупок с целью уклонения от предусмотренных законом конкретных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), - пояснили сотрудники прокуратуры.

В результате в адрес главы администрации было внесено представление, после чего директору МП вынесли приговор. Также в отношении него возбуждено административное дело, производство по которому прекращеноУФАС в связи с отменой закона, устанавливающего административную ответственность.

Прокурор выразил протест. Теперь материалы направлены на новое рассмотрение в административный орган.