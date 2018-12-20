В Нижнем Новгороде за хищение миллиона рублей осудили экс-сотрудника инжиниринговой компании

СЕГОДНЯ 11:01 2018-12-20T11:01:05+03:00

Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима

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В Нижегородском районе Нижнего Новгорода суд вынес приговор в отношении бывшего сотрудника инжиниринговой компании. Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону, 46-летний мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» УК РФ.

По информации, с в течение полутора лет обвиняемый неоднократно вносил заведомо ложные сведения в авансовые отчеты по проживанию в зарубежной гостинице, где он находился в служебных командировках. На основании документов он получил от бухгалтерии более миллиона рублей.

Свою вину мужчина не признал, однако следователь собрал все необходимые доказательства.

Суд наложил арест на его автомобиль стоимостью около полутора миллионов. Нижегородца приговорили к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.