2018-12-20T10:37:01+03:00
Происшествия

Два друга погибли на пожаре в частном доме под Сергачом

Причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроприбора
Валерия ГРОМОВА
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19 декабря 2018 года в селе Кошкарово Сергачского района произошел страшный пожар, унесший жизни двоих человек. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области, сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около половины пятого утра.

Огонь был поздно обнаружен, поэтому, когда спасатели прибыли на место происшествия, дом на площади 16 квадратных метров уже полностью горел. Здание спасти не удалось.

На месте происшествия были найдены два тела: 51-летнего хозяина дома и его 37-летнего друга. В тушении пожара и ликвидации его последствий были задействованы 10 человек личного состава и четыре единицы техники.

Причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытового электроприбора.

Ранее сообщалось, что 18 декабря в Нижегородской области произошли два сильных пожара, унесших жизни людей. Первый произошел около двух часов ночи в пятиэтажном доме на улице Свердова в Сергаче, а второй - в 18:26 в поселке Красный Бакен под Выксой.

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